Россияне начали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX

«Безопасный, надежный — работает при блокировке интернета. Ссылка на чат не меняется даже при смене управляющей компании — чат сохранится со всей историей. Удобно отслеживать новую информацию — чат объединит всех соседей и заменит переписки в разных мессенджерах», — указано в нем.