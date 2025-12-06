Россияне начали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россияне стали получать уведомления от Госуслуг о создании домовых чатов в MAX, выяснил корреспондент РИА Новости.
«Присоединяйтесь к официальному чату вашего дома. В доме по адресу Красногорск появился официальный чат в мессенджере МАХ» — говорится в сообщении.
Также в уведомлении перечислили плюсы официального чата.
«Безопасный, надежный — работает при блокировке интернета. Ссылка на чат не меняется даже при смене управляющей компании — чат сохранится со всей историей. Удобно отслеживать новую информацию — чат объединит всех соседей и заменит переписки в разных мессенджерах», — указано в нем.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».