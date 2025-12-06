Ричмонд
Минимальные цены на водку, бренди и коньяк вырастут в 2026 году

С января 2026 года Минфин РФ повысит минимальные розничные цены на алкоголь. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Так, минимальную розничную цену водки могут повысить с 349 до 409 рублей, а коньяка — с 651 до 755 рублей. Для бренди и схожей алкогольной продукции минимальная розничная цена может быть установлена на уровне 605 рублей за 0,5 литра. Коньяк и виски, произведенные из сырья с выдержкой не менее трех лет, с начала следующего года могут подорожать до 755 рублей.

Авторы материала отмечают, что такие показатели включены в предварительные расчеты, которые ведомство обсуждает с представителями отрасли. Ожидается, что окончательные решения будут приняты до конца декабря текущего года.

При этом представленные цифры являются предварительными, и окончательные значения МРЦ могут измениться. Окончательные параметры должны стать известны к концу декабря текущего года, когда Минфин намерен утвердить соответствующий приказ, уточняется в публикации.

Многие россияне стали заранее закупаться к новогодним праздникам, в частности алкоголем. Однако всегда есть риск ошибиться в выборе горячительных напитков, купив некачественный товар. Глава Роскачества Максим Протасов объяснил, как выбрать хороший алкоголь.