Минимальные цены на водку, бренди и коньяк вырастут в 2026 году

С января 2026 года Минфин РФ повысит минимальные розничные цены на алкоголь. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Так, минимальную розничную цену водки могут повысить с 349 до 409 рублей, а коньяка — с 651 до 755 рублей. Для бренди и схожей алкогольной продукции минимальная розничная цена может быть установлена на уровне 605 рублей за 0,5 литра. Коньяк и виски, произведенные из сырья с выдержкой не менее трех лет, с начала следующего года могут подорожать до 755 рублей.
Авторы материала отмечают, что такие показатели включены в предварительные расчеты, которые ведомство обсуждает с представителями отрасли. Ожидается, что окончательные решения будут приняты до конца декабря текущего года.
При этом представленные цифры являются предварительными, и окончательные значения МРЦ могут измениться. Окончательные параметры должны стать известны к концу декабря текущего года, когда Минфин намерен утвердить соответствующий приказ, уточняется в публикации.
