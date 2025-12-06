Минимальные цены на водку, бренди и коньяк вырастут в 2026 году

Так, минимальную розничную цену водки могут повысить с 349 до 409 рублей, а коньяка — с 651 до 755 рублей. Для бренди и схожей алкогольной продукции минимальная розничная цена может быть установлена на уровне 605 рублей за 0,5 литра. Коньяк и виски, произведенные из сырья с выдержкой не менее трех лет, с начала следующего года могут подорожать до 755 рублей.