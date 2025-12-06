«Обманывала свой желудок»: красотка военнослужащая из Перми раскрыла секрет похудения на 30 кг. Фото

Затем сослуживцы рекомендовали пермячке заняться бегом, так как кардио тренировки не только способствуют похудению, но и помогут ей подготовитсья к сдаче нормативов. «Бегать я начала, когда вес опустился до 70 килограммов. Коллеги тогда сказали: “Бегай! Ты получишь от этого кайф”. Но я не получила. Я не принимала этот вид спорта. У меня постоянно была одышка. Через силу заставляла себя выходить на пробежки. Такая же история была с бассейном. Тренировки давались очень тяжело. Только через полгода регулярных занятий начала получать удовольствие от физической нагрузки», — вспомнила Елена.