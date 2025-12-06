После вмешательства прокурора челябинский инвалид без ног получил хорошее жилье

В Катав-Ивановске Челябинской области инвалид первой группы обратился в прокуратуру, что добиться переселения из аварийного дома в хорошую квартиру. После вмешательства прокурора, горожанину предоставили благоустроенное жилье. Об этом рассказали предствители надзорного ведомства.