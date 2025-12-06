Ричмонд
После вмешательства прокурора челябинский инвалид без ног получил хорошее жилье

В Катав-Ивановске Челябинской области инвалид первой группы обратился в прокуратуру, что добиться переселения из аварийного дома в хорошую квартиру. После вмешательства прокурора, горожанину предоставили благоустроенное жилье. Об этом рассказали предствители надзорного ведомства.

Челябинцу дали ключи от благоустроенного жилья.

«Мужчина — инвалид первой группы, у которого нет ног, переселился в благоустроенную квартиру из маневренного фонда. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщается в telegram-канале «Прокуратура Челябинской области».

Ранее после жалобы жителя Челябинска надзорное ведомство добилось обустройства парковочных мест для маломобильных граждан у двух городских больниц. Также по обращению инвалида прокуратура помогла обеспечить 39 пациентов жизненно важными лекарствами в районной больнице села Долгодеревенское.