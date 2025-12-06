Ричмонд
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки игры Roblox

В России пока не планируют разблокировку игры Roblox.

Источник: Комсомольская правда

Американскую игровую платформу Roblox в ближайшее время не планируют разблокировать в России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре уточнили, что Roblox вызывает опасения из-за того, что игра пользуется популярностью среди педофилов. Злоумышленники используют чаты платформы для знакомства с несовершеннолетними, а затем могут попытаться перенести общение в реальную жизнь.

Как писал KP.RU, в России 3 декабря заблокировали Roblox из-за обнаруженных случаев массового и повторяющегося распространения материалов, оправдывающих экстремистскую и террористическую деятельность. Также в игре были выявлены призывы к совершению насильственных противоправных действий.