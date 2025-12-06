Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки игры Roblox

В Роскомнадзоре уточнили, что Roblox вызывает опасения из-за того, что игра пользуется популярностью среди педофилов. Злоумышленники используют чаты платформы для знакомства с несовершеннолетними, а затем могут попытаться перенести общение в реальную жизнь.