ЗАЭС ночью несколько часов оставалась без внешнего электроснабжения

Резервные дизель-генераторы обеспечили работу ЗАЭС после отключения.

Источник: Комсомольская правда

Ночью Запорожская АЭС несколько часов находилась без внешнего электроснабжения из-за срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщила пресс-служба электростанции.

«Сегодня ночью Запорожская атомная электростанция в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения», — говорится в сообщении.

Обе линии энергоснабжения были отключены. В пресс-службе уточнили, что для обеспечения работы собственных нужд были введены в эксплуатацию резервные дизель-генераторы. Причины отключения внешних линий электропередачи пока выясняются.

Ранее ЗАЭС установила мировой рекорд, проработав ровно месяц полностью изолированной от внешних сетей из-за атак ВСУ. Все 30 суток станция функционировала исключительно на резервных дизель-генераторах, что стало беспрецедентным событием в истории мировой атомной энергетики.

