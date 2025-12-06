Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гормоны счастья на тарелке: в минздраве Приморья рассказали, как поднять настроение за выходные с помощью еды

Минздрав Приморья рекомендует пять продуктов, которые поднимут настроение.

Источник: Комсомольская правда

Оказывается, поднять себе настроение можно не только с помощью интересных планов на выходные, но и правильно составив меню. Специалисты Министерства здравоохранения Приморского края напоминают: то, что мы едим, напрямую влияет на наше эмоциональное состояние. Врачи поделились списком простых и доступных продуктов, которые помогут зарядиться позитивом, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Банан — природный антидепрессант. Этот солнечный фрукт содержит триптофан — аминокислоту, из которой в организме вырабатывается «гормон счастья» серотонин. А витамин В6 в его составе помогает нервной системе работать без сбоев. Идеальный перекус для хорошего дня.

Живой йогурт — забота изнутри. Здоровый кишечник- залог не только сильного иммунитета, но и стабильного настроения. Именно в кишечнике производится большая часть серотонина. Йогурт с натуральными пробиотиками поддерживает микрофлору, а значит, и наш внутренний позитив.

Горсть орехов — щит от стресса. Особенно полезны грецкие орехи. Они богаты омега-3 жирными кислотами и магнием — настоящими «борцами» со стрессом и тревогой. Помогают нервной системе оставаться в балансе даже в напряженные дни.

Ягоды — сладкая защита для мозга. Черника, малина, смородина — кладезь антиоксидантов. Они снижают воспаление в организме, защищают клетки мозга и даже могут замедлить процессы старения. А еще это прекрасная (и полезная!) альтернатива конфетам, когда хочется сладкого.

Овсянка — настоящий источник долгой энергии. Сложные углеводы плавно повышают уровень сахара в крови, не допуская резких скачков, которые ведут к усталости и раздражительности. Добавьте в кашу ягоды или орехи — и получите суперзавтрак для выходного дня.