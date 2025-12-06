Гормоны счастья на тарелке: в минздраве Приморья рассказали, как поднять настроение за выходные с помощью еды

Оказывается, поднять себе настроение можно не только с помощью интересных планов на выходные, но и правильно составив меню. Специалисты Министерства здравоохранения Приморского края напоминают: то, что мы едим, напрямую влияет на наше эмоциональное состояние. Врачи поделились списком простых и доступных продуктов, которые помогут зарядиться позитивом, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».