Названы недуги, при которых крайне опасно летать на самолёте и заниматься дайвингом

«Фактор, максимально повышающий риск возникновения баротравмы — воспалительный процесс со стороны ЛОР-органов (например, насморк или воспаление в ушах)», — подчеркнул собеседник Здоровья Mail.
Отёк сужает или полностью блокирует воздушные каналы, соединяющие полости черепа с внешней средой, и при быстром изменении давления это может привести к разрыву барабанной перепонки, повреждению слуховых косточек или кровоизлиянию в пазухи. Поэтому при ОРВИ летать не рекомендуется, а если полёт неизбежен, следует использовать сосудосуживающие спреи перед взлётом и посадкой.
Дайвинг в таком состоянии и вовсе запрещён. Тем не менее, большинство баротравм излечимы, но успех зависит от своевременного обращения к оториноларингологу. Для диагностики, помимо осмотра, часто требуются дополнительные исследования: компьютерная томография, тимпанометрия или аудиометрия.
Ранее бариатрический хирург рассказал Life.ru, как минимизировать риски и обеспечить комфорт в дороге людям с ожирением. При перелётах им рекомендуется бронировать места у прохода и при необходимости приобретать два соседних кресла. Важно также помнить, что ночные и длительные рейсы могут усугубить проблемы с дыханием и кровообращением.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.