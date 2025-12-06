Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы недуги, при которых крайне опасно летать на самолёте и заниматься дайвингом

Заложенность носа или боль в ухе перед полётом или погружением под воду — это факторы, серьёзно повышающие риск баротравмы, предупредил врач-оториноларинголог Антон Ризаев. По его словам, баротравма возникает из-за резкого перепада давления в окружающей среде, чаще всего при авиаперелётах или дайвинге, и в первую очередь затрагивает среднее ухо и околоносовые пазухи.

Источник: Life.ru

«Фактор, максимально повышающий риск возникновения баротравмы — воспалительный процесс со стороны ЛОР-органов (например, насморк или воспаление в ушах)», — подчеркнул собеседник Здоровья Mail.

Отёк сужает или полностью блокирует воздушные каналы, соединяющие полости черепа с внешней средой, и при быстром изменении давления это может привести к разрыву барабанной перепонки, повреждению слуховых косточек или кровоизлиянию в пазухи. Поэтому при ОРВИ летать не рекомендуется, а если полёт неизбежен, следует использовать сосудосуживающие спреи перед взлётом и посадкой.

Дайвинг в таком состоянии и вовсе запрещён. Тем не менее, большинство баротравм излечимы, но успех зависит от своевременного обращения к оториноларингологу. Для диагностики, помимо осмотра, часто требуются дополнительные исследования: компьютерная томография, тимпанометрия или аудиометрия.

Ранее бариатрический хирург рассказал Life.ru, как минимизировать риски и обеспечить комфорт в дороге людям с ожирением. При перелётах им рекомендуется бронировать места у прохода и при необходимости приобретать два соседних кресла. Важно также помнить, что ночные и длительные рейсы могут усугубить проблемы с дыханием и кровообращением.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.