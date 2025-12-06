Названы недуги, при которых крайне опасно летать на самолёте и заниматься дайвингом

Заложенность носа или боль в ухе перед полётом или погружением под воду — это факторы, серьёзно повышающие риск баротравмы, предупредил врач-оториноларинголог Антон Ризаев. По его словам, баротравма возникает из-за резкого перепада давления в окружающей среде, чаще всего при авиаперелётах или дайвинге, и в первую очередь затрагивает среднее ухо и околоносовые пазухи.