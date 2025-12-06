Ричмонд
Swarovski подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Австрийская компания Swarovski подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) России.

Заявление было направлено 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна и охватывает четыре класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая очки, аксессуары, наручные часы и ёлочные украшения.

Сам производитель хрустальной бижутерии Swarovski временно закрыл магазины и приостановил онлайн-продажи в РФ в марте 2022 года, а уже в июне 2023 года объявил о полном уходе с российского рынка.

Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн Audi, покинувший российский рынок, неожиданно активизировал юридическую деятельность в стране, получив одобрение на регистрацию сразу трёх товарных знаков. Теперь компания сможет выпускать автомобили, детали и различные аксессуары в России под своим фирменным слоганом Vorsprung durch Technik, а также названиями Allroad и Sportback.

