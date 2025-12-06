Соперники белорусов по отбору на ЧМ-2026 получили в финальном турнире бразильцев

В Вашингтоне прошла жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем сыграют 48 команд, сформировавших 12 групп по четыре сборные. С составами групп подробно можно ознакомиться здесь.
Отметим, что белорусская сборная на мундиаль не пробилась, но существенно повлияла на итоговый результат в отборочной группе. Белорусы сенсационно сыграли вничью с Данией в предпоследнем туре (2:2) и дали шанс Шотландии занять первое место и напрямую попасть на чемпионат мира.
Они этим шансом воспользовались. А после жеребьевки стало известно, что Шотландия на чемпионате мира попала в одну группу с Бразилией, Марокко и Гаити. Кстати, в отборочном турнире белорусы шотландцам дважды проиграли: 0:2 и 1:2.
А вот Дании предстоит еще побороться за путевку на чемпионат мира в стыковых матчах. И если они добьются успеха, то сыграют в финальной стадии в группе А против Мексики, ЮАР и Южной Кореи.