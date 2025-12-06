Соперники белорусов по отбору на ЧМ-2026 получили в финальном турнире бразильцев

В Вашингтоне прошла жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем сыграют 48 команд, сформировавших 12 групп по четыре сборные. С составами групп подробно можно ознакомиться здесь.