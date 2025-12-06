Ричмонд
Пять пожаров за сутки ликвидировали спасатели в Ростовской области

Спасли одного человека: Сотрудники МЧС за сутки выезжали на пять пожаров и три ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 5 декабря, сотрудники МЧС ликвидировали пять пожаров. Статистику подсчитали в экстренном ведомстве утром 6 декабря.

Все возгорания были техногенного характера. В ходе этих происшествий спасателям удалось эвакуировать и спасти одного человека.

Помимо пожаров, экстренные службы за этот же период выезжали на три дорожно-транспортных происшествия. Личный состав и техника работали на местах всех инцидентов.

К ликвидации возгораний и последствий аварий привлекались силы 44 сотрудников, были задействованы 11 единиц спецтехники.

— Стоит помнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту и на рабочих местах. Особую осторожность следует проявлять при использовании обогревателей и электроприборов, — напомнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

