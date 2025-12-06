Ричмонд
Россиян предупредили о возможности штрафа при покупке живой ели с рук

Дерево может быть срублено незаконно.

Источник: Аргументы и факты

Покупатель незаконно срубленной ели может получить штраф, сообщил NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам собеседника издания, в случае покупки дерева в стихийно образовавшихся торговых точках (к примеру, на трассе возле леса) есть риск приобрести дерево, которое срубили незаконно. Формально такая покупка может квалифицироваться как приобретение (и хранение) незаконно заготовленной древесины — а это административное нарушение.

Статья 8.28 КоАП предполагает ответственность за приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины — специалист подчёркивает, что для назначения наказания необходимо, чтобы покупатель знал, что дерево срублено незаконно. В этом случае ему грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Эксперт также напомнил, что лучший способ обезопасить себя от штрафов — покупать новогоднее дерево в крупных торговых точках или на официальных ёлочных базарах, где есть все необходимые документы.