Россиян предупредили о возможности штрафа при покупке живой ели с рук

По словам собеседника издания, в случае покупки дерева в стихийно образовавшихся торговых точках (к примеру, на трассе возле леса) есть риск приобрести дерево, которое срубили незаконно. Формально такая покупка может квалифицироваться как приобретение (и хранение) незаконно заготовленной древесины — а это административное нарушение.