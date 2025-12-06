Ричмонд
«Одна из высших госнаград России»: в Казани спикер башкирского парламента получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Игорь Комаров вручил Константину Толкачеву орден «За заслуги перед Отечеством».

Источник: Комсомольская правда

Председателя парламента Башкирии Константина Толкачева удостоили государственной награды. В ходе рабочего визита в Казань для участия в заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Церемония награждения прошла в торжественной обстановке в рамках заседания Совета законодателей. Награда была присуждена указом Владимира Путина за значительный вклад в законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Как отметили в пресс-службе регионального парламента, орден «За заслуги перед Отечеством» является одной из высших государственных наград России. Он присуждается за особые достижения в различных сферах, включая укрепление государственности, развитие экономики, науки, культуры, спорта, а также за вклад в международное сотрудничество и миротворческие инициативы.

