«Одна из высших госнаград России»: в Казани спикер башкирского парламента получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Как отметили в пресс-службе регионального парламента, орден «За заслуги перед Отечеством» является одной из высших государственных наград России. Он присуждается за особые достижения в различных сферах, включая укрепление государственности, развитие экономики, науки, культуры, спорта, а также за вклад в международное сотрудничество и миротворческие инициативы.