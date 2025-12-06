ЖКХ раскрыло результаты проб воды, которая течет из кранов в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе организации «Минское городское жилищное хозяйство».
«Более 24,5 тысячи проб отобрано для проведения исследований качества воды с начала 2025 года», — отметили в сообщении.
В организации отметили, что состояние воды в Минске анализируется по 60 показателям, из которых четыре — микробиологические, три — радиологические, а 53 — физико-химические. Вместе с тем качество воды контролируется на всем пути ее движения — от водоисточника до конечного потребителя.
В ЖКХ пояснили, что забор проб выполняется семь дней в неделю более чем в 1000 точках отбора. Однако параллельно с лабораторным контролем качество воды также отслеживается и при помощи онлайн-приборов. Они проводят измерения и позволяют иметь актуальную информацию о качестве воды в режиме реального времени.
В пресс-службе добавили, что приборы в круглосуточном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды. Эти данные поступают в единую информационную систему, при помощи которой специалисты могут оперативно принять решение, касающееся изменения технологических режимов очистки.
«Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны столичных квартир, всем нормативам санитарно-гигиенической безопасности», — подчеркнули в ЖКХ.
