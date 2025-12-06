ЖКХ раскрыло результаты проб воды, которая течет из кранов в Минске

В ЖКХ пояснили, что забор проб выполняется семь дней в неделю более чем в 1000 точках отбора. Однако параллельно с лабораторным контролем качество воды также отслеживается и при помощи онлайн-приборов. Они проводят измерения и позволяют иметь актуальную информацию о качестве воды в режиме реального времени.