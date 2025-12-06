В Архангельске открылась выставка, посвященная пряничному промыслу

Выставка «Бело-розовый Козульгород», посвященная пряничному промыслу, начала работать 1 декабря в Архангельске. Ее можно будет посетить до 1 марта 2026 года по Пушкинской карте, которая действует по национальному проекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры Архангельской области.
Название «козули» происходит от поморского слова «завиток» или «змейка», что указывает на извитые формы теста, из которых выпекают пряники. Экспозиция объединит мастеров из Архангельска, Северодвинска, Санкт-Петербурга, Каргополя, Коряжмы и других городов. Свои работы представят народные мастера России, специалисты по северной росписи, а также новые участники проекта.
Посетители увидят знакомые сюжеты из сказок Степана Писахова, новогодние гулянья и традиционные северные образы: от Деда Мороза до пятикупольных храмов. Кроме того, подготовлена культурно-просветительская программа, включающая тематические экскурсии, творческие мастерские по росписи пряников и профессиональные мастер-классы под руководством опытных мастеров козульного дела.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.