В Архангельске открылась выставка, посвященная пряничному промыслу

Название «козули» происходит от поморского слова «завиток» или «змейка», что указывает на извитые формы теста, из которых выпекают пряники. Экспозиция объединит мастеров из Архангельска, Северодвинска, Санкт-Петербурга, Каргополя, Коряжмы и других городов. Свои работы представят народные мастера России, специалисты по северной росписи, а также новые участники проекта.