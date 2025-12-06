Житель Ростовской области победил во втором сезоне проекта «СпортТрек»

«Проект “СпортТрек” уже стал точкой притяжения для активных людей, и для нас большая честь помогать им развиваться, учиться и побеждать. У проекта измеримый результат, который отвечает на задачу по вовлечении 70 процентов россиян в систематическое занятие спортом, поставленную Президентом. В этом году проект объединил более 50 тысяч участников, предоставил возможность получения дополнительного образования для 300 тренеров», — подчеркнул директор по маркетингу и аналитике президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.