Житель Ростовской области победил во втором сезоне проекта «СпортТрек»

Победителем второго сезона проекта «СпортТрек» в номинации «Любители» стал старший преподаватель Академии физической культуры и спорта Южного федерального университета Дмитрий Ярцев из Ростовской области. Конкурс проходил по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Проект направлен на выявление, развитие и сопровождение специалистов, лидеров любительских спортивных сообществ, а также массовое вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Всего во втором сезоне «СпортТрека» приняли участие более 50 тыс. человек со всей России. На торжественной церемонии были награждены 16 победителей и призеров из 15 регионов.
«Проект “СпортТрек” уже стал точкой притяжения для активных людей, и для нас большая честь помогать им развиваться, учиться и побеждать. У проекта измеримый результат, который отвечает на задачу по вовлечении 70 процентов россиян в систематическое занятие спортом, поставленную Президентом. В этом году проект объединил более 50 тысяч участников, предоставил возможность получения дополнительного образования для 300 тренеров», — подчеркнул директор по маркетингу и аналитике президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.