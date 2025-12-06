Компании из трех стран приняли участие в бизнес-миссии в Архангельске

Участниками межрегиональной бизнес-миссии, которая проходила в Архангельске с 25 по 27 ноября, стали российские товаропроизводители и 16 компаний из Турции, Вьетнама и Китая. Встреча была организована по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе агентства регионального развития Архангельской области.
«Свою продукцию в столицу Поморья привезли представители 18 производителей из шести регионов России: Вологодской, Новгородской, Ярославской и Курганской областей, Республики Карелия, а также Ненецкого автономного округа. Вместе с 30 компаниями из Архангельской области они провели переговоры на закупочной сессии, обсудили условия поставок и уже заключили первые экспортные соглашения с иностранными партнерами», — подчеркнул губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
На закупочной сессии особое внимание было уделено деревообработке, пиломатериалам, туризму, а также народным художественным промыслам. Представители этих секторов экономики смогли рассказать о своей продукции и получить обратную связь от реальных покупателей. Также представители туристической отрасли отметили потенциал Архангельской области как уникального направления для культурного и экологического туризма. Например, представитель компании из Китая выразил надежду, что Поморье станет новой точкой роста для двустороннего туристического обмена между двумя государствами.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.