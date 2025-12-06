Компании из трех стран приняли участие в бизнес-миссии в Архангельске

На закупочной сессии особое внимание было уделено деревообработке, пиломатериалам, туризму, а также народным художественным промыслам. Представители этих секторов экономики смогли рассказать о своей продукции и получить обратную связь от реальных покупателей. Также представители туристической отрасли отметили потенциал Архангельской области как уникального направления для культурного и экологического туризма. Например, представитель компании из Китая выразил надежду, что Поморье станет новой точкой роста для двустороннего туристического обмена между двумя государствами.