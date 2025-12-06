Мэрия отреагировала на жалобы горожан на кривую ель в центре Нижнего Новгорода

В настоящее время украшение Нижнего Новгорода к Новому году. Праздничные арт-объекты и подсветка появятся в разных районах города. Одной из самых ярких станет улица Большая Покровская, где по традиции появится фигура Рождественского ангела и еще около 200 подвесных элементов. Ели можно будет увидеть на площади Горького, площади Минина и Пожарского, площади Революции и Советской площади. Также их установят у ФОКа на улице Ярошенко, на проспекте Кораблестроителей, 1, в скверах им. Ленинского Комсомола и Дружбы, а также в центре Сормова.