Мэрия отреагировала на жалобы горожан на кривую ель в центре Нижнего Новгорода

В социальных сетях бурные обсуждения развернулись вокруг внешнего вида главной новогодней ели Нижнего Новгорода, которую недавно установили на площади Минина и Пожарского. Горожане отмечают, что она имеет неровную конструкцию и слегка наклонена в сторону.
На жалобы нижегородцев отреагировала администрация города. По информации МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», установленная ель соответствует всем техническим требованиям и строительным нормам. По их данным, конструкция находится строго под углом 90 градусов. В подтверждение этой информации было приложено фото с уровнем, на котором не наблюдается искривлений.
Наклон ели объяснили особенностями проезжей части на площади Минина и Пожарского, которая имеет определенный уклон, что создает перепад высот между краями.
— Из-за этой особенности рельефа при визуальном осмотре с разных точек может создаваться эффект искривления установки, чего фактически нет, — сообщили в ведомстве.
В настоящее время украшение Нижнего Новгорода к Новому году. Праздничные арт-объекты и подсветка появятся в разных районах города. Одной из самых ярких станет улица Большая Покровская, где по традиции появится фигура Рождественского ангела и еще около 200 подвесных элементов. Ели можно будет увидеть на площади Горького, площади Минина и Пожарского, площади Революции и Советской площади. Также их установят у ФОКа на улице Ярошенко, на проспекте Кораблестроителей, 1, в скверах им. Ленинского Комсомола и Дружбы, а также в центре Сормова.