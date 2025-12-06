Ричмонд
Харза-летяга попала на фотоловушки в «Земле леопарда» в Приморье

В России эти пушистые зверьки живут только на Дальнем Востоке.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Фотоловушка «Земли леопарда» запечатлела прыжок такого интересного зверька, как харза. В России он проживает только на Дальнем Востоке. Из-за небольшого полета в прыжке его шуточно назвали «летяга», сообщила пресс-служба национального заповедника.

«Харза-летяга, ты ли это? Казалось бы, бред, но доказательства перед вами. Маленький везделаз “Земли леопарда” — харза́ — очень ловкое животное и отлично прыгает», — говорится в сообщении.

На фотографиях яркий зверёк отталкивается лапами от ствола дерева, чтобы подальше приземлиться. Харзы виртуозно скачут по веткам и взбираются куда захотят.

В России эти пушистые зверьки живут только на Дальнем Востоке. Основным ареалом их обитания являются страны Юго-Восточной Азии.

Напомним, фотоловушка национального парка «Земля леопарда» впервые за всю историю фотомониторинга зафиксировала кабана с белыми ногами.