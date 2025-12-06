На дорогах Иркутска проводят противогололедную обработку

— Вручную и механизированным способом очищают тротуары на улицах Доржи Банзарова, Томсона, Улан-Баторская, Декабрьских Событий, Седова, Свердлова, Советская, Карла Маркса, Депутатская, Тимирязева, Сурикова, Марата, в переулках Восточный, 20-й Советский, а также в микрорайонах Юбилейный, Солнечный. Ведется уборка остановок общественного транспорта, дорожных лотков, заездных и парковочных карманов. По всему городу от наледи очищают лестницы, в том числе в подземных переходах, — говорится в сообщении.