На дорогах Иркутска проводят противогололедную обработку

Работы продолжаются и в ночное время.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дорогах столицы Приангарья продолжают бороться с гололедом. Комбинированные дорожные машины задействуют для посыпки участков с интенсивным движением, спусков, подъемов и поворотов. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Вручную и механизированным способом очищают тротуары на улицах Доржи Банзарова, Томсона, Улан-Баторская, Декабрьских Событий, Седова, Свердлова, Советская, Карла Маркса, Депутатская, Тимирязева, Сурикова, Марата, в переулках Восточный, 20-й Советский, а также в микрорайонах Юбилейный, Солнечный. Ведется уборка остановок общественного транспорта, дорожных лотков, заездных и парковочных карманов. По всему городу от наледи очищают лестницы, в том числе в подземных переходах, — говорится в сообщении.

Снег вывезли с улиц Захарова, Безбокова, Карла Маркса, Лыткина, Чехова, 5-й Армии, Седова, 4-я Советская, Красноармейская, 25-го Октября, Грязнова, Дзержинского, Партизанская, возле сквера Кирова и мемориального комплекса «Вечный огонь». Проводится посыпка тротуаров на подходах к детским садам, школам и больницам. С помощью грейдеров рабочие убирают снежный накат на дорогах. Работы продолжатся и в ночное время.

