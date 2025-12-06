На дорогах Иркутска проводят противогололедную обработку

На дорогах столицы Приангарья продолжают бороться с гололедом. Комбинированные дорожные машины задействуют для посыпки участков с интенсивным движением, спусков, подъемов и поворотов. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Вручную и механизированным способом очищают тротуары на улицах Доржи Банзарова, Томсона, Улан-Баторская, Декабрьских Событий, Седова, Свердлова, Советская, Карла Маркса, Депутатская, Тимирязева, Сурикова, Марата, в переулках Восточный, 20-й Советский, а также в микрорайонах Юбилейный, Солнечный. Ведется уборка остановок общественного транспорта, дорожных лотков, заездных и парковочных карманов. По всему городу от наледи очищают лестницы, в том числе в подземных переходах, — говорится в сообщении.
Снег вывезли с улиц Захарова, Безбокова, Карла Маркса, Лыткина, Чехова, 5-й Армии, Седова, 4-я Советская, Красноармейская, 25-го Октября, Грязнова, Дзержинского, Партизанская, возле сквера Кирова и мемориального комплекса «Вечный огонь». Проводится посыпка тротуаров на подходах к детским садам, школам и больницам. С помощью грейдеров рабочие убирают снежный накат на дорогах. Работы продолжатся и в ночное время.