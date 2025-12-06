Гаишники поймали в Башкирии 38 пьяных водителей: двое из них сели за руль нетрезвыми уже не в первый раз

Вчера, 5 декабря, на дорогах Башкирии в ходе профилактических мероприятий выявили более 1300 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
За минувшие сутки задержаны 38 граждан, управлявших транспортом в состоянии опьянения, двое из которых ранее уже привлекались к ответственности за это правонарушение.
Также зафиксировано 20 фактов выезда на встречную полосу в местах, где это запрещено. Выявлено 29 нарушений правил перевозки детей, 25 случаев непредоставления преимущества пешеходам и 33 нарушения, допущенных самими пешеходами или иными участниками движения.
Владимир Севастьянов обратился к гражданам с призывом не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Он напомнил, что, если кто-то стал очевидцем или достоверно знает о факте управления автомобилем в состоянии опьянения, необходимо позвонить и сообщить информацию по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92.
