Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гаишники поймали в Башкирии 38 пьяных водителей: двое из них сели за руль нетрезвыми уже не в первый раз

В Башкирии за сутки задержали 38 пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 5 декабря, на дорогах Башкирии в ходе профилактических мероприятий выявили более 1300 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

За минувшие сутки задержаны 38 граждан, управлявших транспортом в состоянии опьянения, двое из которых ранее уже привлекались к ответственности за это правонарушение.

Также зафиксировано 20 фактов выезда на встречную полосу в местах, где это запрещено. Выявлено 29 нарушений правил перевозки детей, 25 случаев непредоставления преимущества пешеходам и 33 нарушения, допущенных самими пешеходами или иными участниками движения.

Владимир Севастьянов обратился к гражданам с призывом не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Он напомнил, что, если кто-то стал очевидцем или достоверно знает о факте управления автомобилем в состоянии опьянения, необходимо позвонить и сообщить информацию по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.