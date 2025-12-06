Звёзды Мариинского и Большого впервые выступят вместе во Владивостоке

Впервые на одной сцене в рамках Дальневосточного фестиваля «Мариинский» выступят ведущие артисты двух главных балетных трупп страны — Мариинского и Большого театров. Масштабная программа гала-концертов пройдёт с 11 по 14 декабря на Приморской сцене Мариинского во Владивостоке.
Фестиваль откроется 11 декабря знаменитой «Кармен-сюитой» Бизе — Щедрина в исполнении признанных звёзд. На следующий день публике представят уникальный номер «Колокола» на музыку Рахманинова и повторят постановку «Кармен». В программе 13 декабря значится яркий балет «Дон Кихот» с участием солистов Большого театра. Завершится марафон 14 декабря спектаклем «Тысяча и одна ночь», где главную партию исполнит прима-балерина Приморской сцены Лилия Бережнова.
Это событие стало уникальным культурным мостом, объединяющим лучшие балетные силы страны на берегу Тихого океана.