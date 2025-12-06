Звёзды Мариинского и Большого впервые выступят вместе во Владивостоке

Впервые на одной сцене в рамках Дальневосточного фестиваля «Мариинский» выступят ведущие артисты двух главных балетных трупп страны — Мариинского и Большого театров. Масштабная программа гала-концертов пройдёт с 11 по 14 декабря на Приморской сцене Мариинского во Владивостоке.