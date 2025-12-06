Воронежцы хвалятся в соцсетях декабрьским урожаем грибов

Более того, из-за аномально тёплой и влажной погоды в январе в Воронеже начала распускаться верба. В Железнодорожном районе города местные жители заметили цветущую вишню, а в Новохопёрском районе собрали «урожай» редьки, при этом семена специально не сеяли, мелкие ростки остались в земле после сбора основного урожая. По данным синоптиков, в январе этого года температурный рекорд был установлен пять раз: максимум тепла был отмечен 8, 9, 27, 30 и 31 января.