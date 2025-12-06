Ричмонд
В Тюмени прошла конференция «Территория налоговой безопасности»

Мероприятие объединило более тысячи профессионалов финансовой сферы.

Конференция «Территория налоговой безопасности» состоялась 4 декабря в Тюмени в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Мероприятие объединило более тысячи профессионалов финансовой сферы. Инновационный формат конференции включал иммерсивные элементы, позволяющие участникам увидеть реалистичную симуляцию взаимодействия бизнеса с контролирующими органами. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Тюменской области Ольга Езикеева выступила на пленарной сессии с докладом «Бизнес в 2026: стратегия адаптации к новой экономической реальности».

Она представила конкретные инструменты ТПП, способные укрепить позиции предпринимателей: получение сертификатов происхождения продукции, регистрацию честного знака, оценочную деятельность, защиту сделок от оспаривания и инструменты работы с кадрами. Участники конференции отметили практическую ценность представленных инструментов и возможность получить экспертную поддержку в период адаптации к новым налоговым реалиям.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.