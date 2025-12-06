Адвокат сказал, законно ли требовать деньги с белорусов на нужды школы

Адвокат Дмитрий Вашкель законно ли требовать деньги с белорусов на нужды школы. Подробности приводит портал МЛЫН.BY.
Согласно законодательству, общее среднее образование в Беларуси является бесплатным. Адвокат добавляет: это значит, что деятельность школ финансируется за счет средств бюджета, а также спонсорской помощи юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных источников, не запрещенных актами законодательства.
Вместе с тем Вашкель уточняет, что не все вопросы есть возможность решить за счет средств бюджета. По этой причине возникает необходимости привлекать помощь, в том числе и родителей учащихся, чтобы нормально организовать учебный процесс.
— Все те нужды, на которые в учебном заведении собираются родительские деньги, можно условно разделить на нужды школы и класса. К первому варианту можно отнести, например, покупку новых парт, жалюзи, компьютеров, замену окон и дверей, ремонт школы и тому подобное, — сообщил адвокат.
По его словам, под нуждами класса, в первую очередь, подразумеваются различные дополнительные мелочи для комфорта или же поощрения детей. Например, питьевая вода в класс, салфетки, конфеты для учащихся на 23 февраля и 8 Марта и другое:
— То есть то, что детям школа предоставлять не обязана, — заметил специалист.
Он добавляет, что инициаторами подобных денежных сборов могут выступать родительский комитет класса и попечительский совет школы. При этом, подчеркивает адвокат, родительский комитет может собирать деньги только на нужды класса, но не школы.
— Все же вопросы сбора денег для нужд школы вправе решать исключительно попечительский совет. Только он может предложить вам сдать на это деньги и организовать их сбор, — обратил внимание Дмитрий Вашкель.
Вместе с тем согласно Положению о попечительском совете учреждения образования, которое было утверждено Министерством образования, школы могут использовать взносы от родителей, но только на добровольной основе, уточняет адвокат.
— Если родители желают перечислить денежные средства на нужды заведения, то это можно сделать в безналичном порядке по квитанции на расчетный счет школы. У каждой таковой имеется.
Адвокат замечает: в том случае, если на родителей оказывают давление, понуждают сдавать деньги, то они могут обратиться с жалобой к директору школы, в отдел образования соответствующей администрации или местного исполкома, Министерство образования или в прокуратуру.
