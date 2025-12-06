Ричмонд
СК начал проверку косметолога в Дагестане после смерти пациентки

Две клиентки косметолога из Махачкалы попали в реанимацию, СК начал проверку.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет проверит массовые жалобы на работу косметолога в Дагестане, которые якобы привели к гибели одной из клиенток, еще несколько попали в реанимацию. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ» со ссылкой на ведомство.

Поводом стали обращения десятков женщин к известному в Махачкале специалисту. Они обвиняют ее в некачественных операциях. После процедур у пациенток возникли тяжелые осложнения.

По предварительным данным, у одной женщины развился некроз тканей и заражение крови. Состояние двух других оценивается как крайне тяжелое — они находятся в реанимации. Еще одна пациентка скончалась.

Как сообщают источники, погибшая поступила в больницу с флегмоной и сепсисом. Спасти ее не удалось.

Пострадавшие утверждают, что косметолог не имеет медицинского образования и лицензии. Осложнения, в основном сепсис, возникали у них после липосакции и липофилинга.

— Врачи говорят, что инфекцию занесли во время процедуры, — рассказала дочь одной из пациенток, которую прооперировали в больнице, и она проходит тяжелое восстановление.

Другая женщина судится с косметологом уже два года. Она готова поддержать коллективное заявление, чтобы остановить специалиста.

По словам женщин, в попытке урегулировать конфликт косметолог возвращала некоторым клиенткам деньги: якобы в переписках она просила их не разглашать информацию, ссылаясь на риски любой операции.

Сама специалист бьюти-сферы заявила, что скончавшаяся женщина не была ее пациенткой. Резонанс она объясняет завистью коллег.

Проверку по всем фактам проводит следственное управление СКР по Дагестану.

