СК начал проверку косметолога в Дагестане после смерти пациентки

Следственный комитет проверит массовые жалобы на работу косметолога в Дагестане, которые якобы привели к гибели одной из клиенток, еще несколько попали в реанимацию. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ» со ссылкой на ведомство.