В Крыму 25 врачей прошли курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации «Базовые навыки в лапароскопической хирургии» прошли 25 врачей Республики Крым в соответствии с целями «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в представительстве региона.
Обучение проходило в формате частичной стажировки с отработкой практических навыков в операционной на базе центра клинической онкологии и гематологии под руководством хирурга и преподавателя центра ДПО «Фабрика процессов» Усеина Баснаева. Для качественного освоения базовых мануальных навыков в лапароскопии и отработки координации системы «рука-глаз» обучение проводилось в мини-группах по два-три человека.
Все слушатели успешно завершили курс и получили удостоверения о повышении квалификации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.