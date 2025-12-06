Качество уборки улиц проверили по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука

В Хабаровске специалисты отдела ЖКХ провели проверку по жалобам на некачественную уборку дворов. В частности, претензии поступили от жителей улиц Ленинградской, Краснодарской и жилмассива ДОС, где снег плохо убрали около подъездов и на подходах к контейнерным площадкам. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Как рассказал заместитель председателя районного комитета по ЖКХ Евгений Телеш, управляющие компании получили предписания и должны устранить недостатки в течение двух недель.
Также проверили улицы частного сектора — Одесскую и Минскую. В ходе рейда выявлены нарушения правил благоустройства собственниками частных домов. По факту нарушений подготовлены материалы для привлечения жителей к административной ответственности. С начала года составлено уже 30 протоколов.
Сергей Кравчук рассказал, что мэрия будет продолжать регулярные рейды и призвал управляющие компании и жителей города к соблюдению норм благоустройства. В случае повторных нарушений будут применены самые жесткие меры, включая расторжение договоров с недобросовестными компаниями.