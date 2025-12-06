В Хабаровском крае обсудили, как увеличить рождаемость в семьях

Он добавил, что на меры поддержки материнства и детства из краевого бюджета ежегодно направляется более 15 млрд рублей в рамках программы «Хабаровский край: растим будущее». Семьи с тремя и более детьми могут получить до миллиона рублей на погашение ипотеки по краевому материнскому капиталу; в прошлом году этой поддержкой воспользовались более тысячи семей. В регионе также реализуются федеральные проекты «Многодетная семья» и «Охрана материнства и детства».