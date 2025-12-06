В Хабаровском крае обсудили, как увеличить рождаемость в семьях

В Хабаровске состоялась ежегодная конференция «Святость семьи, материнства и детства», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие было посвящено популяризации традиционных семейных ценностей, формированию культуры ответственного родительства и повышению осведомлённости молодёжи о репродуктивном здоровье, что напрямую соответствует целям президентского национального проекта «Семья», инициированного Владимиром Путиным.
Вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников отметил важность работы с молодым поколением для возрождения семейных ценностей. «Главная задача, поставленная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — сформировать устойчивую модель крепкой многодетной семьи. Сегодня в крае более 24 тысяч многодетных семей, воспитывающих свыше 80 тысяч детей», — подчеркнул Мельников.
Он добавил, что на меры поддержки материнства и детства из краевого бюджета ежегодно направляется более 15 млрд рублей в рамках программы «Хабаровский край: растим будущее». Семьи с тремя и более детьми могут получить до миллиона рублей на погашение ипотеки по краевому материнскому капиталу; в прошлом году этой поддержкой воспользовались более тысячи семей. В регионе также реализуются федеральные проекты «Многодетная семья» и «Охрана материнства и детства».
Министр здравоохранения края Станислав Мальцев подчеркнул, что рождение детей — это не только личное счастье, но и стратегическая государственная задача. Ректор ТОГУ Юрий Марфин отметил роль университета в поддержке семей студентов и сотрудников, в том числе через материальную помощь и работу лаборатории детства.
Конференция объединила образовательные учреждения, органы власти и медицинское сообщество, продемонстрировав необходимость совместных усилий для повышения рождаемости и создания условий для устойчивого демографического роста в Хабаровском крае.