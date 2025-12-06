Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым

«В годовщину запуска мы традиционно проводим в этих поездах праздничную викторину для пассажиров с призами для победителей. А также раздаем всем пассажирам этих поездов пряники с символикой “Таврии”. 23 декабря мы планируем торжественно проводить поезд из Санкт-Петербурга с народным проводником Таврибарой — символом поездов “Таврия”, а 25 декабря с ним же встретить поезд в Симферополе. Наши пассажиры смогут сделать на этих мероприятиях красивые праздничные фотографии», — анонсируют в «ГСЭ».