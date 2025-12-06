Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым

«По нашим прогнозам, 2026-ой год в пути встретят девять тысяч пассажиров поездов “Таврия”. Непосредственно в Крым в новогоднюю ночь в поездах “Таврия” поедут 4,5 тысяч человек», — сообщили в компании.
Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.
Праздничные мероприятия в поездах «Таврия» начинаются уже с 23 декабря — именно в этот день в 2019 году поезд № 007 вышел из Санкт-Петербурга в Севастополь, 24 декабря поезд № 28 отправился из Москвы в Симферополь, а 25 декабря два флагманских поезда первыми прошли по Крымскому мосту в направлении Крыма.
«В годовщину запуска мы традиционно проводим в этих поездах праздничную викторину для пассажиров с призами для победителей. А также раздаем всем пассажирам этих поездов пряники с символикой “Таврии”. 23 декабря мы планируем торжественно проводить поезд из Санкт-Петербурга с народным проводником Таврибарой — символом поездов “Таврия”, а 25 декабря с ним же встретить поезд в Симферополе. Наши пассажиры смогут сделать на этих мероприятиях красивые праздничные фотографии», — анонсируют в «ГСЭ».
За прошедший курортный сезон, с мая по сентябрь, поезда в крымском направлении перевезли рекордное количество пассажиров — более 3 миллионов 40 тысяч пассажиров. Это на 3% больше, чем в прошлом году, сообщал ранее начальник управления обособленного подразделения «Крым» транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Альберт Садретдинов.