В Санкт-Петербург приехал патриарх Кирилл

У него первосвятительский визит.

Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербург приехал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он прибыл в пятницу, 5 декабря.

В Московской патриархии рассказали, что у предстоятеля Русской Православной Церкви первосвятительский визит. Он освятит храм святого благоверного князя Александра Невского.

Патриарх отправится для этого в Красное Село. После этого состоится Божественная литургия.

С ним в Северную столицу приехал митрополит Воскресенский Григорий, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр и другие священнослужители.

Ранее сообщалось, что петербургским храмам могут разрешить звонить в колокола каждые выходные. Поправки в законопроект обсуждали депутаты ЗакСа Петербурга.

