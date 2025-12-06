В Санкт-Петербург приехал патриарх Кирилл

В Санкт-Петербург приехал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он прибыл в пятницу, 5 декабря.
В Московской патриархии рассказали, что у предстоятеля Русской Православной Церкви первосвятительский визит. Он освятит храм святого благоверного князя Александра Невского.
Патриарх отправится для этого в Красное Село. После этого состоится Божественная литургия.
С ним в Северную столицу приехал митрополит Воскресенский Григорий, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр и другие священнослужители.
Ранее сообщалось, что петербургским храмам могут разрешить звонить в колокола каждые выходные. Поправки в законопроект обсуждали депутаты ЗакСа Петербурга.
