Глеба Никитина просят не делать Малую Покровскую пешеходной

Обращение к главе региона опубликовано в соцсети.
Валентина К. считает, что перекрытие улицы приведет к «катастрофическим последствиям» для транспортной сети Нижнего Новгорода. Данное решение, по мнению нижегородки, парализует движение в центре города.
«Аргументы о создании “прогулочной зоны” для нужд ЗАГСа несостоятельны. Вместо полноценного благоустройства создана непригодная для комфортного пребывания среда», — написала Валентина К.
В ответ на обращение жительницы Нижнего Новгорода в мэрии отправили вопрос в профильный департамент. В течение двух-трех дней информацию обещали проверить и предоставить ответ.
Напомним, нижегородцы проголосуют за изменение нумерации автобуса или электробуса № 31.