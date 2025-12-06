Ричмонд
Глеба Никитина просят не делать Малую Покровскую пешеходной

Нижегородка обратилась к губернатору Глебу Никитину с просьбой не делать улицу Малую Покровскую пешеходной.

Обращение к главе региона опубликовано в соцсети.

Валентина К. считает, что перекрытие улицы приведет к «катастрофическим последствиям» для транспортной сети Нижнего Новгорода. Данное решение, по мнению нижегородки, парализует движение в центре города.

«Аргументы о создании “прогулочной зоны” для нужд ЗАГСа несостоятельны. Вместо полноценного благоустройства создана непригодная для комфортного пребывания среда», — написала Валентина К.

В ответ на обращение жительницы Нижнего Новгорода в мэрии отправили вопрос в профильный департамент. В течение двух-трех дней информацию обещали проверить и предоставить ответ.

Напомним, нижегородцы проголосуют за изменение нумерации автобуса или электробуса № 31.

