В Уфе кроссовер сбил 12-летнего мальчика: все случилось на пешеходном переходе

Вчера днем, 5 декабря, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
На улице Рощинской 67-летний водитель за рулем Toyota RAV4 сбил 12-летнего пешехода, подросток переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи его отпустили домой. По факту происшествия началось административное расследование.
ГАИ обратилась к родителям с просьбой регулярно напоминать детям элементарные правила дорожной безопасности, особенно при переходе проезжей части, даже по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.
