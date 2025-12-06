Ричмонд
В Уфе кроссовер сбил 12-летнего мальчика: все случилось на пешеходном переходе

В Уфе Toyota RAV4 сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 5 декабря, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

На улице Рощинской 67-летний водитель за рулем Toyota RAV4 сбил 12-летнего пешехода, подросток переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи его отпустили домой. По факту происшествия началось административное расследование.

ГАИ обратилась к родителям с просьбой регулярно напоминать детям элементарные правила дорожной безопасности, особенно при переходе проезжей части, даже по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.

