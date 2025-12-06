В Большом Ермакове Самарской области прошел праздник чувашской культуры

Праздник чувашской национальной культуры «Кер сари» состоялся 29 ноября в селе Большое Ермаково Самарской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Кошкинского муниципального района.
Мероприятие призвано возродить интерес к чувашской традиционной обрядовой культуре. В этот праздник чуваши обязательно пекут хлеб из нового зерна и варят пиво, которым угощают гостей с пожеланием здоровья и выражением благодарности. На мероприятии в Большом Ермакове состоялся конкурс на лучший чувашский напиток «Сара». Мастеров оценивало жюри.
По итогам конкурса в номинации «Лучший традиционный напиток» победил Большеермаковский сельский дом культуры (СДК), в номинации «Лучшее национальное чувашское пиво» — Березовский СДК. Победителем конкурса среди мастеров по изготовлению напитка «Сара» признана Татьяна Севастьянова из села Березовка Елховского района.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.