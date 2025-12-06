«Поезд здоровья» отправится на запад Красноярского края в конце 2025 года

В эту поездку состав отправится с обновленным оборудованием. В специальном вагоне установлен современный цифровой рентгеновский аппарат, заменивший устройство 2015 года выпуска. Новая система интегрирована в единую компьютерную сеть поезда, что позволяет каждому врачу просматривать снимки прямо со своего рабочего места. При необходимости результаты исследований могут быть оперативно направлены лечащему врачу пациента в медицинское учреждение по месту жительства.