«Поезд здоровья» отправится на запад Красноярского края в конце 2025 года

В декабре 2025 года мобильный медицинский комплекс «Поезд здоровья Святитель Лука» поедет на запад Красноярского края. Его маршрут пройдет по четырем станциям региона.
График предусматривает посещение поселка Каштан 19 декабря, города Боготола с 20 по 22 декабря, поселка Критово 23 декабря и станции Чернореченская 24 и 25 декабря. Напомним, все консультации врачей и обследования для жителей бесплатны при наличии полиса обязательного медицинского страхования.
В эту поездку состав отправится с обновленным оборудованием. В специальном вагоне установлен современный цифровой рентгеновский аппарат, заменивший устройство 2015 года выпуска. Новая система интегрирована в единую компьютерную сеть поезда, что позволяет каждому врачу просматривать снимки прямо со своего рабочего места. При необходимости результаты исследований могут быть оперативно направлены лечащему врачу пациента в медицинское учреждение по месту жительства.