Омского производителя сметаны оштрафовали за недостоверную информацию на упаковке

Производитель «забыл» указать в составе растительные жиры.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску Управления Роспотребнадзора по Омской области к ООО «Прод-Маркет». Организация зарегистрирована в Любино и занимается производством пищевых продуктов. Роспотребнадзор потребовал привлечь производителя к ответственности за нарушение требований технических регламентов.

Судя по имеющимся в картотеке дела документам, организация «забыла» указать на упаковке важную для потребителя информацию — не указала в составе 20% сметаны растительные жиры. Между тем, как показали результаты экспертизы, они там присутствовали.

В итоге суд удовлетворил требования Роспотребнадзора. За недостоверную информацию ООО «Прод-Маркет» оштрафовали на 20 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.