В Красноярском крае полицейские вытащили машину из сугроба на безлюдной дороге

«Спасибо ребятам, что с их стороны было 0% осуждения и 100% понимания, участия и сочувствия!!! Бригада вызвала подмогу, а потом приехал и героический УАЗик, который смог вытащить нашу ласточку! Столько людей и машин собралось в одном месте ради помощи незнакомым людям… Это просто невероятно! Не с первого раза, но машина покинула кювет, и просто посмотрите сколько слаженности в действиях ребят! Пересматривая видео, не могу не восхищаться их силе и самоотдаче!».