В Красноярском крае полицейские вытащили машину из сугроба на безлюдной дороге

В Зеленогорске Красноярского края четверо сотрудников полиции оказали помощь супружеской паре, попавшей в ДТП на безлюдной дороге.

Источник: ГУ МВД

Все случилось 4 декабря — в районе второго садоводства «Ладу Гранту» занесло на гололёде, в результате чего она съехала в кювет и застряла в снегу. Выбраться самостоятельно водителю и пассажирке не удалось. Проезжавший мимо экипаж ДПС заметил автомобиль и остановился. Инспекторы — старшие лейтенанты полиции Алексей Драчев и Игорь Маслов — оценили ситуацию и запросили подмогу. На место прибыли сотрудники ППС — заместитель командира мобильного взвода старший лейтенант полиции Алексей Стариков и сержант полиции Константин Савелов. С помощью служебного транспорта и слаженных действий они безопасно извлекли автомобиль из снежного плена.

Позже 35-летняя жительница Зеленогорска Екатерина, которая ехала с супругом в «Ладе», опубликовала в популярном городском паблике слова благодарности в адрес полицейских:

«Спасибо ребятам, что с их стороны было 0% осуждения и 100% понимания, участия и сочувствия!!! Бригада вызвала подмогу, а потом приехал и героический УАЗик, который смог вытащить нашу ласточку! Столько людей и машин собралось в одном месте ради помощи незнакомым людям… Это просто невероятно! Не с первого раза, но машина покинула кювет, и просто посмотрите сколько слаженности в действиях ребят! Пересматривая видео, не могу не восхищаться их силе и самоотдаче!».