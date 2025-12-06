Модернизация системы обращения с отходами проходит в Приморье

По словам министра Алексея Першина, за последние два года проведена системная работа по обновлению всей инфраструктуры. Акцент сделан на трёх элементах: современная техника, достаточное количество контейнеров и чёткий график вывоза. В 2025 году в регион уже поставлено 29 новых мусоровозов, а до конца года ожидается поступление ещё четырёх машин. Дополнительно Приморский экологический оператор приобретает в лизинг 18 единиц техники. Новые мусоровозы уже работают в ряде округов, включая Владивосток, Артём и Большой Камень, а до конца года пополнят парк в Тернейском и Арсеньевском округах.