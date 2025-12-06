Модернизация системы обращения с отходами проходит в Приморье

Министр ЖКХ Приморского края Алексей Першин представил губернатору Олегу Кожемяко результаты масштабной работы по реформе в сфере твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в ходе Большого отчета 4 декабря. Модернизация этой отрасли остаётся одним из ключевых приоритетов для краевого правительства, сообщила пресс-служба ведомства.
«Предпринятые меры, в том числе при поддержке федерального Правительства, позволили изменить ситуацию в сфере твёрдых коммунальных отходов в лучшую сторону. Тем не менее, мы видим и вызовы, которые перед нами стоят. Налажен ежедневный мониторинг, который помогает вовремя реагировать на возникающие сложные ситуации с невывозом», — обозначил Олег Кожемяко.
По словам министра Алексея Першина, за последние два года проведена системная работа по обновлению всей инфраструктуры. Акцент сделан на трёх элементах: современная техника, достаточное количество контейнеров и чёткий график вывоза. В 2025 году в регион уже поставлено 29 новых мусоровозов, а до конца года ожидается поступление ещё четырёх машин. Дополнительно Приморский экологический оператор приобретает в лизинг 18 единиц техники. Новые мусоровозы уже работают в ряде округов, включая Владивосток, Артём и Большой Камень, а до конца года пополнят парк в Тернейском и Арсеньевском округах.
Важным нововведением стала система фотофиксации каждого вывоза мусора «до» и «после». Такими системами оснащены 35% машин, что позволяет региональному оператору контролировать состояние контейнерных площадок минимум дважды в сутки. Данные в круглосуточном режиме обрабатываются в Центре управления регионом. Эта мера уже дала результат: за девять месяцев 2025 года количество жалоб на невывоз отходов снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Особое внимание уделяется пресечению незаконного использования контейнерных площадок коммерческими организациями, не заключившими договоры на вывоз ТКО. В 2025 году выявлено 7 920 таких юридических лиц, чьи действия перегружали площадки и увеличивали нагрузку на жителей. Для контроля за несанкционированным размещением отходов в проблемных зонах установлено 97 камер видеонаблюдения.
Параллельно идёт создание объектов перерабатывающей инфраструктуры. В 2025 году заключено шесть концессионных соглашений на строительство мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов в ключевых городах края, включая Спасск-Дальний, Уссурийск и Владивосток. Общий объём инвестиций в эти проекты составляет 26,2 млрд рублей, из которых 4,1 млрд — средства краевого бюджета. Комплексы будут не только сортировать отходы, но и производить RDF-топливо. К 2030 году планируется сортировать 100% ТКО, сократить объём захоронения на 50% и направлять на вторичную переработку не менее 25% отходов.
Напомним, в ближайшее время в Арсеньеве и Фокино начнут работать новые мусоровозы, закупленные правительством Приморья. Об этом рассказали на планёрном совещании у председателя краевого правительства Веры Щербина 24 ноября.