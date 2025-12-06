На Екатерининской Ассамблее собрали 175,8 млн рублей на благотворительные проекты

Самым щедрым участником аукциона признана чемпион мира по классическим шахматам среди женщин Лея Гарифуллина, представляющая Гроссмейстерский центр имени Анатолия Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области Андрее Симановском. Среди ее приобретений: шахматы из личной коллекции губернатора Дениса Паслера за 20 млн руб., деловой ужин с президентом FIDE и совместная поездка на шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира за 11 млн руб. В складчину совместно с основателем группы компаний ANT-GROUP Антоном Батаковым и гендиректором ГК «PRO» Андреем Гончаровым госпожа Гарифуллина стала обладателем фотографии «Земля Франца-Иосифа» авторства президента РСПП Александра Шохина за 27 млн руб. За щедрость она получила уникальную икону «Святая великомученица Екатерина».