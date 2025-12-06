Биолог предупредил об опасной рыбе, которую нельзя даже брать в руки

Ядовитая рыба фугу, встречающаяся у берегов Приморья, может случайно оказаться на прилавках местных магазинов. Её опасно даже брать в руки, а неправильное приготовление грозит смертельным исходом, предупредил в интервью ТАСС специалист Лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов ИМО ДВФУ Никита Цыганов..
Появление этого вида из семейства иглобрюховых у побережья региона связано с его обычным ареалом в соседних морях. Рыба иногда попадает в сети или на крючки, а затем может быть ошибочно выставлена на продажу. Главную опасность представляет сильнейший нейротоксин — тетродотоксин, содержащийся во внутренностях. Смертельная доза составляет всего несколько миллиграммов, а противоядия не существует.
«Этот яд не разрушается при термической обработке, — подчеркнул Цыганов. — Пробовать фугу можно только в лицензированных ресторанах». Учёный призвал жителей быть бдительными при покупке рыбы и ни в коем случае не пытаться готовить незнакомые виды. При случайной встрече с фугу на берегу её категорически не рекомендуется трогать, чтобы не уколоться об острые шипы.