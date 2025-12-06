Биолог предупредил об опасной рыбе, которую нельзя даже брать в руки

Появление этого вида из семейства иглобрюховых у побережья региона связано с его обычным ареалом в соседних морях. Рыба иногда попадает в сети или на крючки, а затем может быть ошибочно выставлена на продажу. Главную опасность представляет сильнейший нейротоксин — тетродотоксин, содержащийся во внутренностях. Смертельная доза составляет всего несколько миллиграммов, а противоядия не существует.