Совмин разрешил поставщикам повышать цены на яблоки в Беларуси, но с условием

Согласно постановлению, общий объем овощей и яблок, которые будут зарезервированы на период межсезонья 2025 — 2026 года, был увеличен почти на 5,7%: с 148,78 тысячи тонн до 157,22 тысячи тонн. Объемы увеличились по всем основным позициям. В частности, это картофель, свекла, морковь, капуста, лук. Однако из списка пропали яблоки. Их плановый объем для госфондов был снижен с 26,81 тысячи тонн до 26,18 тысячи тонн (примерно на 2,4%).