Совмин разрешил поставщикам повышать цены на яблоки в Беларуси, но с условием. Это следует из постановления белорусского правительства № 701 от 3 декабря 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно постановлению, общий объем овощей и яблок, которые будут зарезервированы на период межсезонья 2025 — 2026 года, был увеличен почти на 5,7%: с 148,78 тысячи тонн до 157,22 тысячи тонн. Объемы увеличились по всем основным позициям. В частности, это картофель, свекла, морковь, капуста, лук. Однако из списка пропали яблоки. Их плановый объем для госфондов был снижен с 26,81 тысячи тонн до 26,18 тысячи тонн (примерно на 2,4%).
Некоторые поставщики получили право повышать цены на яблоки на 10%. Сделать это будет возможно в том случае, когда нет возможности обеспечить в период межсезонья 2025 — 2026 года закладку свежих яблок, согласно с установленными объемами государственного заказа.
При указанной ситуации Мингорисполком и облисполкомы могут определить перечень заготовителей, которые обеспечат закладку недостающих объемов импортируемыми ими свежими яблоками. У заготовителей, которым необходимо будет восполнить дефицит яблок, будет возможность поднять цену на свою продукцию, но не более чем на 10% от максимальной розничной цены, которая была установлена Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Указанную добавленную стоимость списывают на расходы заготовителей по хранению свежих яблок в специализированных хранилищах.
Ранее правительство взяло на контроль цены на огурцы и помидоры в Беларуси.
Тем временем МАРТ сказал, почему отменили предельную цену на огурцы в Беларуси.
А еще мы писали, что изменения в правилах ценообразования вступили в силу в Беларуси.