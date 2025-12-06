Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожники предупреждают водителей о дожде на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Над М-4 «Дон» идут дожди: Водителям советуют снижать скорость и следить за табло.

Источник: Комсомольская правда

Водителей предупреждают о дождях на федеральной трассе М-4 «Дон». Об этом в субботу, 6 декабря, сообщает «Автодор».

Согласно прогнозу, утром на отдельных участках дороги в Ростовской области пройдет дождь. Днем и вечером осадков не ожидается. Актуальная информация будет транслироваться на придорожных информационных табло.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим. Выбор скорости должен учитывать погоду, состояние дороги и автомобиля. Это требование указано в Правилах дорожного движения.

Напомним, в эти выходные сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области вновь перешли на усиленный режим работы. Как объяснили в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону, мера связана с ростом трафика и активностью водителей в дни отдыха. Основной задачей инспекторов станет пресечение вождения в нетрезвом виде. Для этого с субботы по воскресенье будут работать дополнительные посты и мобильные экипажи в круглосуточном режиме.

Патрулирование сосредоточат на ключевых направлениях: федеральной трассе М-4 «Дон», всех основных подъездах к Ростову-на-Дону, оживленных городских улицах, а также вблизи парков, набережных и других мест массового отдыха.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также.

ГАИ усиливает патрулирование на дорогах Ростовской области в выходные.