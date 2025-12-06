Дорожники предупреждают водителей о дожде на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Напомним, в эти выходные сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области вновь перешли на усиленный режим работы. Как объяснили в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону, мера связана с ростом трафика и активностью водителей в дни отдыха. Основной задачей инспекторов станет пресечение вождения в нетрезвом виде. Для этого с субботы по воскресенье будут работать дополнительные посты и мобильные экипажи в круглосуточном режиме.