Делегация из Новосибирской области изучила тюменский опыт обращения с ТКО

Работу Тюменского мусоросортировочного завода изучила делегация из Новосибирской области. Обмен опытом и выявление лучших практик в сфере сортировки отходов — одна из задач национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Тюмени.
Особый интерес вызвала организация работы предприятия, где внедрена система 100% сортировки поступающих отходов и обеспечен полностью замкнутый цикл. Далее программа продолжилась в одном из просветительских мультицентров «Экодом». Гости из Новосибирска увидели, как в интерактивном формате жителям прививают культуру раздельного сбора отходов. Они прослушали лекцию, приняли участие в мастер-классе по созданию брелоков из вторичных материалов и лично оценили эффективность работы экодомов.
«Мы оценили не только масштаб предприятия, но и продуманность каждого производственного этапа. Этот практический опыт мы будем учитывать при реализации собственных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Жанна Шурова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.