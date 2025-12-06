Журналисты из Ингушетии оценили туристический потенциал Казани

Визит 10 журналистов из Ингушетии в Казань проходил с 2 по 4 декабря в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете Республики Татарстан по туризму.
Пресс-тур стал продолжением развития туристического и медийного обмена между регионами. Ранее в Ингушетию отправились с ознакомительной поездкой татарстанские журналисты и блогеры. Теперь гости из Ингушетии смогли оценить гостеприимство и достопримечательности Татарстана.
В программе визита были обзорная экскурсия «Вечерняя Казань», посещение Казанского Кремля и острова-града Свияжск, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также гости посетили музей археологического дерева и исторический комплекс «Ленивый торжок» в Свияжске. Для СМИ и блогеров провели презентацию туристического потенциала республики и мастер-класс по приготовлению татарского эчпочмака в тематическом Доме-музее.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.