Долю общественного транспорта в Ташкенте к 2030 году доведут до 60% — постановление

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Узбекистане к 2030 году намерены довести долю использования общественного транспорта до 60%, а долю электробусов — до 50%. Об этом говорится в новом постановлении, подписанном Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Согласно документу, в столице будет внедрена совершенно новая модель управления дорожным движением. Для этого создается Центр организации дорожного движения (ЦОДД), который будет осуществлять мониторинг, управление и обеспечение безопасности транспортных, пешеходных и пассажирских потоков в режиме реального времени.
Также будет сформирована Интеллектуальная транспортная система (ИТС). Камеры, датчики, светофоры, движение общественного транспорта, навигация, контроль веса и габаритов и все сервисы будут объединены в единую цифровую платформу.
ИТС интегрируется с Ситуационным центром Национального комитета по экологии и изменению климата.
Кроме того, будет создана система автоматической оценки соответствия транспортных средств экологическим нормам и выявления автомобилей, не соответствующих экологической зоне.
«До 2030 года определены целевые показатели: довести долю использования общественного транспорта до 60%, долю электробусов — до 50%, увеличить среднюю скорость движения автобусов с 18 км/ч до 24 км/ч, отремонтировать 1 тысячу километров автомобильных дорог, построить 16 тоннелей и транспортных развязок, создать 700 “умных” перекрестков, довести протяженность метрополитена до 103 километров, обустроить 170 километров велодорожек и 200 километров пешеходных дорожек», — говорится в сообщении.
Для дорожной и транспортной инфраструктуры создан специальный фонд. Штрафы, поступления программы «Безопасный город», рекламные доходы и другие источники будут направляться в этот фонд. Средства будут расходоваться на транспортный мастер-план, ИТС, инженерные решения, инфраструктурные проекты, модернизацию автобусных полос и светофоров;
В качестве правового эксперимента ряд полномочий в дорожной и транспортной сфере до 2028 года передаются центру. Это позволит эффективно управлять транспортом Ташкента через единую централизованную систему.
Кроме того, будет реализована крупная инфраструктурная программа по улицам, перекресткам, мостам и путепроводам столицы — будут организованы выделенные полосы для автобусов, интеллектуальные светофоры, комплексная реконструкция улиц.