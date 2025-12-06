Долю общественного транспорта в Ташкенте к 2030 году доведут до 60% — постановление

Согласно документу, в столице будет внедрена совершенно новая модель управления дорожным движением. Для этого создается Центр организации дорожного движения (ЦОДД), который будет осуществлять мониторинг, управление и обеспечение безопасности транспортных, пешеходных и пассажирских потоков в режиме реального времени.