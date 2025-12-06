Ричмонд
Свыше 220 миллиардов рублей выделили на помощь Курской области за два года

Правительство за 2 года выделило более 220 млрд рублей на помощь Курской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Свыше 220 миллиардов рублей выделено за последние два года из федерального бюджета на оказание помощи Курской области, сообщило правительство России.

«За последние два года объем выделенных средств на оказание помощи Курской области из федерального бюджета составил свыше 220 миллиардов рублей. Из них около 190 миллиардов рублей направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов: оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов», — говорится в сообщении кабмина.