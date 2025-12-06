Свыше 220 миллиардов рублей выделили на помощь Курской области за два года

«За последние два года объем выделенных средств на оказание помощи Курской области из федерального бюджета составил свыше 220 миллиардов рублей. Из них около 190 миллиардов рублей направлено на адресные меры поддержки жителей пострадавших районов: оказание единовременной материальной помощи, выплаты по утрате имущества и причинению вреда здоровью, а также предоставление жилищных сертификатов», — говорится в сообщении кабмина.