Правительство компенсирует потери транспорта жителям Курской области

Правительство компенсирует потери транспортных средств жителям Курской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил проработать выделение средств из бюджета РФ на компенсацию жителям Курской области утраты транспортных средств в результате действий ВСУ, говорится в сообщении правительства РФ.

«Первый вице-премьер подчеркнул необходимость продолжения выдачи жилищных сертификатов, учитывая право граждан на их использование в других районах области или регионах России, а также дал ряд поручений по дополнительной поддержке жителей Курской области: проработать выделение средств из федерального бюджета на компенсацию жителям региона утраты транспортных средств в результате действий ВСУ», — говорится в сообщении.

Также Мантуров поручил проработать выделение средств на ремонт жилья, которое не пострадало напрямую от действий ВСУ, но было оставлено в целях безопасности и пришло в негодность из-за погодных условий. Данная мера поддержки будет оперативно проработана Минфином РФ и запущена с 2026 года. Также необходимо нормативно урегулировать проблему с выдачей жилищных сертификатов собственникам долевого имущества, отмечается в сообщении.

