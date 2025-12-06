Правительство компенсирует потери транспорта жителям Курской области

Также Мантуров поручил проработать выделение средств на ремонт жилья, которое не пострадало напрямую от действий ВСУ, но было оставлено в целях безопасности и пришло в негодность из-за погодных условий. Данная мера поддержки будет оперативно проработана Минфином РФ и запущена с 2026 года. Также необходимо нормативно урегулировать проблему с выдачей жилищных сертификатов собственникам долевого имущества, отмечается в сообщении.