Омская школа-интернат № 2 перешла в областную собственность

Министерство имущественных отношений Омской области сообщило в субботу, 6 декабря 2025 года, о решении принять в областную собственность бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Школа-интернат основного общего образования № 2» в составе недвижимого и движимого имущества.
«Учреждение принимается в областную собственность в целях осуществления образовательной деятельности в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам», — пояснили в ведомстве.
Сообщается, что в школе учатся 329 детей, нуждающиеся в особых условиях обучения. На балансе учреждения находятся три здания площадью 3,6 тыс. кв. м, 3,1 тыс. кв. м и 121,4 кв. м, земельный участок площадью 21 тыс. кв. м и движимое имущество рыночной стоимостью более 236,8 млн рублей.
Отмечается, что после передачи школы-интерната в областную собственность функции учредителя будет выполнять Министерство образования Омской области.