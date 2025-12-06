Омская школа-интернат № 2 перешла в областную собственность

Сообщается, что в школе учатся 329 детей, нуждающиеся в особых условиях обучения. На балансе учреждения находятся три здания площадью 3,6 тыс. кв. м, 3,1 тыс. кв. м и 121,4 кв. м, земельный участок площадью 21 тыс. кв. м и движимое имущество рыночной стоимостью более 236,8 млн рублей.