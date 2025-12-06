Семь лучших локаций Казахстана для зимнего отдыха

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. До новогодних каникул и праздников осталось меньше месяца, а значит, самое время начинать планировать зимний отдых. Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало список из семи лучших мест республики, посетить которые смогут не только казахстанцы, но и гости Великой степи.
Риддер, Восточный Казахстан — заповедник «Западный Алтай».
Риддер — это жемчужина Алтайских гор. Особенно красиво здесь зимой: заснеженные склоны, тихая тайга и свежий горный воздух. Природа заповедника отлично подойдет для активного отдыха. Свои маршруты здесь найдут и любители горных лыж, сноуборда или фрирайда. А для ценителей красоты доступны фототуры и зимние походы.
Катон-Карагайский национальный парк.
Здешние же места прославлены берельскими курганами, горячими Рахмановскими источниками, озером Караколь и ледовыми пиками. И это, не говоря о заснеженных ущельях и хвойных лесах. Парк идеально подойдет для хайкинга, фотопрогулок и экотуризма, отметили в министерстве.
Алматы — центр зимнего спорта.
Наверняка вы слышали про алматинский горнолыжный центр с Шымбулаком. Более того, он признан одним из лучших горнолыжных курортов Центральной Азии. Трассы разного уровня сложности, а до центра города всего 20−30 минут пути.
Бурабайский национальный парк.
Еще одно излюбленное место казахстанцев, особенно из центральных и северных регионов республики. Здесь можно кататься на лыжах, коньках и просто гулять по заснеженным тропам. Чистый хвойный воздух и тишина позволят отдохнуть от городской суеты.
Бурабай отлично подходит для семейных поездок.
Кокшетауский национальный парк — озера Шалкар и Имантау.
Любители подледной рыбалки, нашлось местечко и для вас. На деле же посмотреть на заснеженные березовые рощи и спокойные озера слетаются и парочки. Отличное место для предложения руки и сердца.
Жонгарский Алатау — регион Жетысу.
Один из наиболее перспективных экотуристических маршрутов Казахстана. Дикая природа, высокие хребты и снежные перевалы — еще одни отличные условия для фрирайда и зимних походов.
Баянаульский национальный парк.
Озеро Жасыбай, пещеры, леса и горы идеально подходят для фототуров и активного отдыха. Здесь можно также кататься на лыжах, заниматься экологическим туризмом.