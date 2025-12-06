Семь лучших локаций Казахстана для зимнего отдыха

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. До новогодних каникул и праздников осталось меньше месяца, а значит, самое время начинать планировать зимний отдых. Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало список из семи лучших мест республики, посетить которые смогут не только казахстанцы, но и гости Великой степи.