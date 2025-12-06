В Шигонском районе Самарской области прошел онлайн-тренинг по работе с ИИ

Онлайн-тренинг по работе с нейросетями состоялся для предпринимателей Шигонского муниципального района Самарской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в районной администрации.
Мероприятие объединило 11 представителей малого предпринимательства района. Программа была ориентирована на пользователей без технической подготовки. Спикер подробно рассказал о принципах работы современных нейросетей, показал, как правильно формулировать запросы и получать точные, персонализированные ответы, а также разобрал примеры применения искусственного интеллекта в повседневной жизни.
«Мы регулярно проводим такие тренинги благодаря поддержке центра “Мой бизнес”. Они помогают нашим бизнесменам развивать навыки, необходимые для успешного роста и конкуренции. Узнав о возможности организовать встречу, посвященную нейросетям, сразу решили предложить ее предпринимателям района», — подчеркнула организатор тренинга Елена Кондрахова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.