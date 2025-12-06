В Шигонском районе Самарской области прошел онлайн-тренинг по работе с ИИ

Мероприятие объединило 11 представителей малого предпринимательства района. Программа была ориентирована на пользователей без технической подготовки. Спикер подробно рассказал о принципах работы современных нейросетей, показал, как правильно формулировать запросы и получать точные, персонализированные ответы, а также разобрал примеры применения искусственного интеллекта в повседневной жизни.